“Tropism Animalis”, le nouvel album de Péroké, nous offre un voyage très rythmé !

Le duo Péroké nous dévoile « Tropism Animalis » leur nouvel album sorti le 24 avril sur le label Overland.

Après deux EP en 2017 et 2018, ce projet est le véritable premier album du duo tourangeau, qui continue à nous faire découvrir un style qu’ils définissent eux-mêmes comme de l’électro/vaudou/tropical ».

Largement influencés par la musique éthiopienne et l’afrobeat, Fred Guillon et Sylvain Rousselle s’appliquent à mélanger plusieurs sonorités orientales et africaines à des rythmes électro, ce qui donne ce mélange un peu fou et bariolé d’électro/tropical.

« Tropism Animalis » est donc un album multiculturel, très rythmé et haut en couleur, sur lequel il sera difficile de résister à l’envie de danser !

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Camel race » et « Le parfum de la violence ».