“P.E.K.A.”, l’envol d’un des membres de Columbine en solo : Lujipeka !

On parle aujourd’hui d’un rappeur originaire de Rennes avec son groupe maintenant très renommé Columbine, il s’agit d’un des deux vocalistes principaux : Lujipeka.

En effet, pour certains c’est une surprise mais c’est bel et bien le 9 avril dernier qu’est sorti le projet solo « P.E.K.A. » sous le label Initial Artists Services.

Habitué de voir Columbine en groupe et très nombreux, ici on a donc que des solos ; peut-être une sorte d’émancipation du membre après une certaine disparition de son duo “Foda C” ces derniers temps.

Une douceur et une ambiance très profonde plane sur l’ensemble des 5 titres entre toplines aiguisées et envolées lyriques auto-tunées.

On a un schéma qui est répété sur tout le projet : une guitare très propre et efficace, des batteries et basses 808 trap et les mélodies vocales de l’artiste très recherchées.

Luji nous propose ici 5 sons qui se ressemblent du tout au tout, mais à la fois qui ont une identité forte et indépendante où chacun peut trouver son compte.

La colombe vole de ses propres ailes aujourd’hui et, malgré des textes torturés, semble en paix avec elle-même. Dans l’attente, avec beaucoup d’impatience, d’un EP « officiel » et qui sait ce qu’un mix entre ses singles précédents et ce projet pourrait donner ?

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Die » et « Août 2008 ».