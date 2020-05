Journal du coronavirus chez Radio Evasion : 11 mai 2020

Participez au questionnaire sur l’écoute de notre radio

Tout d’abord chères auditrices et chers auditeurs, quand le confinement s’est annoncé, l’association qui regroupe les radios associatives bretonnes – la Corlab – s’était lancée dans un DLA (Dispositif local d’accompagnement), une sorte de diagnostic qui permet ensuite d’avancer ou de lancer de nouveaux projets, voire de résoudre des crises si besoin.

Pour la Corlab, cette opération – qui continue – a pour objectif de mesurer l’utilité sociale des radios associatives. Et pour “sonder” un questionnaire, c’est toujours pratique !

En voici donc un auquel nous vous invitons à répondre : questionnaire pour les auditrices et auditeurs de Radio Evasion

Merci d’avance !

On déconfine, progressivement la grille de Radio Evasion

Les mesures sanitaires liées à l’épidémie de coronavirus restent contraignantes. Et elles vont restreindre notre activité jusqu’à la fin de la saison radiophonique 2020 (le 30 juin). L’accueil des bénévoles dans nos locaux reste suspendu et certains de ceux qui réalisent des émissions régulières le feront à distance : Pop Evasion, On a rien vu venir, Vous reprendrez bien un peu de SF, Des polars et des notes, La movida, …

L’assemblée générale de l’association aura d’ailleurs lieu pour la première fois à distance, avec l’aide des outils numériques.

Pas d’invité(e)s dans nos studios d’ici la fin de la saison radio. Et comme réaliser une émission d’une heure sans direct est plus long (enregistrement, montage), on réduit le format du LEM à 30 minutes. Il faut dire que nous avons aussi dû interrompre la mission de service civique consacrée aux reportages.

L’équipe des salariés et volontaires en service civique est en effet elle aussi restreinte : pas plus de 3 personnes en même temps dans les locaux de la radio. Donc on continue à réaliser LEMission de la maison…

On continue aussi à vous raconter notre vie ou celle du Finistère sur notre page Facebook et notre compte Twitter.