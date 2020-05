Différencier ail des ours et ail triquètre grâce à Marie cultive

L’ail des ours – alium ursinum – et l’ail triquètre – alium triquetrum – sont de la même famille. Tous deux sont des plantes vivaces à feuillage caduc et fleurs blanches. L’ail des ours a des feuilles plus arrondies et larges (attention à ne pas les confondre avec celles – toxiques – du muguet, qui ne sentent pas l’ail…). Les fleurs des deux plantes sont également différentes. Celles de l’ail triquètre, des clochettes, sont plus précoces (dès mars) et la plante est plus fréquente (elle pousse partout, même en plein soleil, sur tout type de sol). L’ail des ours fleurit en mai et préfère les sous-bois.

Tout se mange dans les deux espèces d’aulx, de préférence en pesto (broyé avec de l’huile d’olive et des noix ou des amandes, ainsi que du parmesan ou du grana padano). L’ail des ours se sèche facilement. N’hésitez pas à en verser sur votre raclette, vos champignons ou votre omelette.