Le chanteur jamaïcain Chezidek s’associe aux français de The Ligerians sur son nouvel album “Timeless”.

Zoom sur la nouvelle scène reggae/roots jamaïcaine aujourd’hui, avec le chanteur Chezidek qui a sorti un nouvel album « Timeless » le 24 avril. Un album produit par le label Soulenurse records et distribué par Baco Records.

Chezidek n’est pas tout seul sur cet album puisqu’il est accompagné par le groupe français The Ligerians, groupe qui est d’ailleurs à l’origine de la création du label Soulenurse records en 2012.

Chezidek symbolise cette nouvelle vibes jamaïcaine du reggae roots moderne. Son premier album « harvest time » sort en 2002 et est suivi par une dizaine d’autres albums jusqu’à aujourd’hui avec des hits qui participent fortement à la renommée du chanteur comme « Leave the trees » en 2004 ou encore « all my life » en 2013.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Beat Dem » et « No solutions in their lies ».