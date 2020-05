La pop intemporelle de Ren Harvieu, entre douceur et exploration !

Lauren Maria Harvieu aka « Ren » Harvieu est à l’honneur aujourd’hui.

En effet, elle vient de sortir le 3 avril dernier, un 2ème projet au format « LP » sous le label Bella Union, il est intitulé « Revel in the Drama ».

Aujourd’hui Ren Harvieu est installée dans l’industrie musicale et son genre s’inscrit majoritairement dans celui de la pop indé, pop rock ; soit, une pop classique, efficace et surtout intemporelle.

C’est particulièrement le cas sur cet LP qui s’inscrit vraiment dans ce courant de pop “intemporelle” propre à l’artiste.

En somme, Ren Harvieu est armée d’une voix et de mélodies toujours justes et maîtrisées qui sonnent parfois complexes, notamment sur les morceaux un peu plus souls du projet.

Ainsi, c’est en 2013 qu’elle commence à travailler ce second projet vu comme un album pour certain mais défini comme LP sur son site officiel.

Site qui contient une superbe description du projet que ne peux que vous conseiller pour les plus curieux.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Teenage Mascara» et « Spirit Me Away ».