La Soupape, un collectif de professionnels qualifiés du milieu médico-social propose un service d’écoute en Presqu’île

Tiers lieu de vie atypique et innovant — en création — sur la presqu’île de Crozon, l’association La Soupape propose d’ores et déjà ses services en cette période particulière de déconfinement, à travers un soutien aux personnes, aux familles et aux aidants.

Ce!te ligne téléphonique est mise à disposition de toutes et de tous pour :

un soutien éducatif, un soutien à la parentalité et aux liens intergénérationnels, un soutien psychologique, une veille auprès des personnes les plus isolées, une mise en lien avec les partenaires, un soutien aux familles d’accueil. La ligne est ouverte de 8h à 12h du lundi au samedi, 20h à 22h le jeudi, répondeur 24h/24. Le service est gratuit, avec la possibilité d’être rappelé.

L’association La Soupape regroupe un collectif de professionnels qualifiés issus du milieu médico-social et éducatif, dont des psychologues, des éducateurs, une coordinatrice de l’intervention sociale, handicap et vieillissement, et des professionnels de l’éducation.