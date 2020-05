Streamons “Maison” chez soi, l’EP transpirant d’énergie de Roméo Elvis !

Bruxelles arrive dans Sonar aujourd’hui avec l’EP spécial confinement du rappeur belge Roméo Elvis sorti le 23 avril dernier chez Universal Music et baptisé « Maison ».

Connu par une majorité de sa fan base via ses deux premiers EPs « Morale » et « Morale 2 » en collaboration totale avec le producteur « Le Motel », ou encore via son premier album « Chocolat » ; Roméo Elvis continue de se renouveler dans ce nouveau projet.

En effet, même si musicalement en on peut retrouver la patte des EPs (notamment sur le premier titre « Défoncé » vraiment dans une vibe similaire que ce soit dans l’instru ou dans les flows/toplines) ; on a majoritairement ici un EP très rap et énergique.

Bien plus introverti voir engagé dans ces textes depuis son album, on retrouve cette formule dans le projet et notamment dans le morceau « Gonzo » avec un dialogue de fin qui laisse perplexe.

L’EP « Maison » est ainsi bien plus « rap pur » que l’album « Chocolat » ; en revanche il n’en reste pas moins excellent et peut tout autant vous toucher que vous faire bouger la tête.

Qu’une chose à dire : Streamons « Maison ».

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Chaud » et « Gonzo ».