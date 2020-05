La Movida – S2-E6 : Las Mujeres

À l’occasion du 8 mars et de la Journée Internationale des Droits des Femmes, La Movida consacre cette émission aux grandes voix féminines de la musique latine. Du Chili au Brésil en passant par le Pérou, la Colombie et l’Argentine, venez découvrir ses grandes interprètes et représentantes de la musique en Amérique Latine !

1. Violeta Para (Chilienne) – Gracias a la vida

1966

Album Las Ultimas Composiciones

2. Susana Baca (Péruvienne) – Maria Lando

1997

Album A Putumayo Blend Music From the Coffee Lands

3. Yma Sumac (Péruvienne) – Gopher Mambo

1954

Album Gopher Mambo

4. Sylvia Falcon (Péruvienne) – Wifala

2013

Album Inkario

5. Mercedes Sosa (Argentine) – Todo Cambia

1984

Album La Negra the Definitive Collection

6. Amelita Baltar et Astor Piazzolla (Argentine) – Balada para un loco

1999

Album Referencias

7. Maria Bethânia feat Gal Costa (Brésilienne) – Sonho Meu

1978

Album Alibi

8. Gaby Amarantos feat Duda Beat (Brésilienne) – Xanala

2019

Album Xanala

9. Shakira (Colombienne) – Donde estan los ladrones?

1998

Album Donde estan los ladrones?

10. Chavela Vargas (Costaricaine) – La Llorona

2017

Version remasterisée

11. Celia Cruz feat Mikey Perfecto (Cubaine) – La Negra tiene tumbao

2001

Album La Negra Tiene Tumbao

12. Omara Portuondo (Cubaine) – Très Palabras

2002

Album Joyas inéditas (remasterizado)