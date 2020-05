La Movida – S2-E7 : Le Buena Vista Social Club

Buena Vista Social Club c’est un album écoulé à plus de 12 millions d’exemplaires dans le monde depuis 1997 ! Un succès immense, le plus grand pour un album de “Musique du Monde” ! Enregistré aux studios Egrem à la Havane, en seulement 1 semaine, il regroupe d’anciennes gloires de l’âge d’or de la musique cubaine : Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Compay Segundo, Eliades Ochoa, Ruben Gonzalez, et beaucoup d’autres ! Nous les écoutons dans cette émission qui leur est dédiée !

1. Sierra Maestra – El Guanajo Relleno

1972



2. Compay Segundo – Chan Chan

1996

Album Buena Vista Social Club

3. Compay Segundo – Macusa

2015

Album Lost and Found

4. Ibrahim Ferrer – Dos Gardenias

1996

Album Buena Vista Social Club

5. Omara Portuondo & Compay Segundo – Veinte años

1996

Album Buena Vista Social Club

Et la douce version d’Isaac et Nora :

6. Eliades Ochoa & Ry Cooder – El Carretero

1996

Album Buena Vista Social Club

7. Allegre All Stars – Guajira en F

2015

Album Lost and Found

8. Eliades Ochoa & Francisco Simo Alberto Damiron – Pedacito de Papel

2015

Album Lost and Found

9. Cachaito & Anga Diaz – Black Chicken 37

2015

Album Lost and Found

10. Miguel Failde & Jesús “Aguaje” Ramos & Rubén González – Bodas de Oro

2015

Album Lost and Found

11. Arsenio Rodriguez & Ibrahim Ferrer – Mami me gusto

2015

Album Lost and Found

12. Ruben Gonzalez – Como siento yo

2015

Album Lost and Found

13. Ibrahim Ferrer – Candela

1996

Album Buena Vista Social Club