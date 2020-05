L’envoûtant nouveau projet de Parov Stelar !

A l’honneur aujourd’hui, un maître et pionnier du style assez récent de « l’electro-swing ».

Certains l’auront compris on parle bien évidemment de Marcus Füreder AKA Parov Stelar.

Il vient de sortir le 24 avril un projet type mixtape intitulé « Voodoo Sonic (The Trilogy, Pt. 2) » et ça chez Étage Noir Recordings. L’artiste est originaire d’Autriche, c’est un DJ/producteur/remixeur et bien évidemment compositeur d’une musique majoritairement électronique.

DJ en club à la base en 1990, c’est en 2001 qu’il se lance dans la production réellement sous le nom de « Plasma » ou son vrai nom, et ça chez Bushido rec. Il créera plus tard son propre label donc : Étage Noir Recordings. De plus en plus sa progression se fait ressentir, jusqu’à parfaire son art en maniant la chaleur de la musique électro et les nombreux samples pour créer des hits sous le nom de Parov Stelar depuis 2004.

Sur scène, c’est un vrai show et celui-ci est articulé autour d’une certaine formation à savoir Parov Stelar Band : Le DJ accompli est donc accompagné de cinq musiciens pour habiller les samples et notamment de deux cuivres pour colorer le tout.

« Voodoo Sonic » sonne très abouti pour une mixtape assez courte de 5 titres, un talent qui n’est plus à trouver et une diversité musicale qui vient de plus en plus s’étendre pour notre plus grand plaisir.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Fade to Red » et « Come Back Home ».