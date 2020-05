Retourner à la plage en faisant attention aux gravelots et autres espèces sauvages

Des “nids” rudimentaires à même le sol et pas très visibles

Les Gravelots à collier interrompu nichent sur les plages bretonnes (de la baie du Mont Saint-Michel jusqu’au sud du Morbihan) ou d’ailleurs (du Portugal aux Pays-Bas). Cette année, le début de leur période de reproduction et de nidification a coïncidé avec le début de la pandémie de covid-19. Ce petit oiseau limicole rare et protégé est très dépendant de la bande littorale et il choisit pour nicher les hauts de plage (laisse de mer, cordons de galets, cordon coquilliers, dunes etc), des milieux eux-mêmes menacés.

Couvaison sans cesse perturbée par les humains ou les chiens

Les œufs sont déposés dans un léger creux, à même le sable, dont ils ont la couleur, ce qui les rend particulièrement vulnérables. Les promeneurs et pratiquants des sports et loisirs nautiques sont donc autant de sources de dérangement des nichées (dont 8 sur 10 n’arrivent pas à terme) : quand les œufs ne sont pas écrasés, la couvaison est sans cesse interrompue par l’approche des humains ou de leurs chiens (ils doivent être tenus en laisse à cette période de l’année). Ensuite, seulement 14% des pontes avec poussins à l’éclosion donneront des oiseaux capables de voler. Même si la population des Gravelots a collier interrompu s’est un peu étoffée ces dernières années grâce aux mesures de protection, l’espèce reste très fragile (230 couples ces dernières années).

Les naturalistes de Bretagne vivante et d’autres associations partenaires installent autour des nids sur les plages de petits enclos, associés à un panonceau d’information : des espaces de quiétude dont il ne faut pas s’approcher.

Bonnes pratiques pour protéger les Gravelots et leurs nichées à la plage

En cette période d’après confinement et de retour vers les plages, adoptez – au moins le temps de la saison de nidification (mi mars/début septembre) – un comportement adapté pour la protection et la conservation des Gravelots à collier interrompu et plus largement pour la faune et la flore du littoral :

Tenir vos chiens en laisse sur les plages et privilégier les sorties à marée basse. Dans le Finistère les chiens sont interdits sur les plages du 1 juin au 30 septembre

Éviter de marcher sur le haut des plages et la laisse de mer où nichent les Gravelots et pousse la végétation des haut de plages, elle aussi très sensible et rare

Eviter le dérangement de la faune sauvage. Les dérangements causés par les chiens et les hommes sont autant d’occasions pour les oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants de dépenser de l’énergie inutilement et donc d’impacter leur condition corporelle et à terme leur survie.

Respecter les mesures de protection mises en place sur les plages : enclos, panneaux d’information et de sensibilisation

Ramasser les macro déchets en vous assurant qu’un nid n’est pas caché en dessous

Ramasser les déjections de vos animaux car cela impacte le milieu naturel et notamment la végétation (enrichissement de sol pauvres), ainsi que l’état sanitaire des plages.

Ces consignes sont valables pour toute l’année et dépassent le cas du gravelot. La protection des gravelots dépasse largement le cadre de ce petit oiseau. Il s’agit d’une action globale qui prend en compte la conservation d’un écosystème sensible.

Pour en savoir plus sur les actions de Bretagne vivante en faveur du Gravelot à collier interrompu