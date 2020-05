La musique ne s’arrête jamais, et c’est tant mieux. Surtout lorsqu’on tombe sur de très belles choses. C’est le cas avec ce nouvel album d’Arnaud Le Gouëfflec. L’artiste brestois à la fois romancier, scénariste de BD, musicien et poète, sort l’Orage sur l’Eglise de la petite folie et Modulor, ce 15 mai.

Orage ! ô pas désespoir !

L’Orage, le nouvel album d’Arnaud Le Gouëfflec est sorti. Il est électrique et climatique, en français, tendu et pré-apocalyptique. Réunissant Olivier Mellano (guitares), Thomas Poli (guitares, claviers), John Trap (basse, arrangements, effets divers), Régïs Boulard (batterie) et ooTi (voix), il relie deux scènes, Brest et Rennes, et télescope la chanson en français et le rock. On y entend des échos de drone, de krautrock, et même un soupçon de black metal.

à découvrir en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=BzMiAAd5ZpQ

https://www.youtube.com/watch?v=tWfi6xiyKxE