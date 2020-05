OARVV #70: en mode pré-déconfinement

Voici la playlist de l’émission #70 d’On A Rien Vu Venir (OARVV pour les intimes). Des nouveautés, des musiques millésimées et une chronique gourmande. Plaisir d’offrir et joie de recevoir !

Playlist de l’émission :

Laura Marling– A Hard Rain’s A-Gonna Fall / Peaky Blinders B.O (Universal Music 2019)

Bertrand Betsch – Les embardées / La traversée (Microcultures, 2020)

Dominique A – L’éclaircie / EP (Cinq 7 / Wagram, 2020)

Baxter Dury – Slumlord / The Night Chancers (PIAS, 2020)

Hey Hey My My – Saturday / British Hawaii (Vietnam / Because music, 2020)

Sharon Van Etten – Seventeen / Remind Me Tomorrow (Jagjaguwar, 2019)

Other Lives -– We Wait / For Their Love (PIAS, 2020)

Avishai Cohen Big Vicious -– Teardrop / Big Vicious (ECM reords, 2020)

Chronique gourmande de Jean-Louis : “Pré-déconfinement”

The Who – The Seeker / Meaty,Beaty, Big and Bouncy (Track records / Polydor, 1971)

Gang of Four – At home He’s a Tourist / Entertainment ! (EMI,1979)

Daft Punk– Teachers / Homework (Virgin records, 1997)

Santé, bonheur et rock’n’’roll.

Tendez l’oreille et partagez l’info…