Profitez du coup de pouce vélo en Presqu’île de Crozon avec Olivelo

Avez vous entendu parler du dispositif Coup de Pouce ? Il s’agit d’une aide de 50€ pour remettre en selle votre vélo. Une fois que l’on sait cela, qui contacter ? Pourquoi pas Olivelo : Un réparateur installé sur la presqu’île de Crozon et qui peut se déplacer sur le secteur et ses environs. Olivier fait partie des réparateurs identifiés que l’on peut solliciter pour bénéficier du dispositif “Coup de pouce Vélo”.

Un réparateur mobile sur la presqu’île

Olivier a lancé Olivelo, il y a quelques années. Comme on peut sans douter, l’activité est saisonnière et il est bien sollicité durant la saison estivale. Installé à Camaret, il se déplace chez le particulier pour effectuer les réparations. Pendant la réparation, il peut aussi proposer quelques conseils avisés sur l’entretien du vélo.

Qu’est ce que le dispositif “Coup de pouce Vélo” ?

Pour profiter de la prime de 50€, vous devez impérativement vous rendre chez un de nos réparateurs ou ateliers d’auto-réparation référencés : vous pouvez trouver les coordonnées et horaires de l’ensemble de nos réparateurs et ateliers partenaires en fonction de votre localisation grâce à la carte interactive.

La prime est appliquée sur le total facturé par le réparateur et ne peut dépasser 50 euros, elle ne peut être demandée qu’une seule fois par vélo.

Les services d’Olivelo

Olivier propose ses services pour la réparation et propose également des vélos à des prix très accessibles.

Plus d’infos sur le dispostif Coup de pouce : https://coupdepoucevelo.fr/

Plus d’infos sur Olivelo : http://www.olivelo.fr/

Pour le contacter (par SMS) : 06 50 24 74 02

A noter : Olivier est en recherche d’un lieu pour entreposer ses vélos, si jamais vous avez une idée, n’hésitez pas à lui en faire part !