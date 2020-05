TheColorGrey jongle avec les différentes formes du Hip-Hop dans “OVERCOME” !

On parle aujourd’hui (une fois de plus) d’un grand talent de la scène Hip-Hop belge actuelle, il s’agit de : TheColorGrey !

MC, rappeur, producteur, auteur, chanteur ; Will Michiels sait déjà enfiler plusieurs casquettes à tout juste 22 ans.

C’est dans la ville d’Anvers que l’artiste a débuté la musique vers 9 ans sur le clavier de son frère avant de poster en 2014 sur SoundCloud et YouTube divers sons ayant convaincu le public anversois. Puis, en 2017, il sort un premier album intitulé « Rebelation » qui fait sensation et lui ouvre plusieurs portes notamment celles du festival les Ardentes !

Majoritairement inspiré par ce qui lui plaît, TheColorGrey ne se met aucune barrières et, contrairement aux a priori, c’est ce qui a plu tout de suite !

Souvent très personnel et introspectif dans ses lyrics, c’est majoritairement sa vie (expériences) et ses origines Congolaise (pays avec lequel l’artiste se sent d’ailleurs très proche) qui nourrissent ses textes !

On accueil donc son 3ème album « OVERCOME » sorti le 24 avril chez Warner Music, avec grand plaisir.

Au delà de ça, le projet vient chercher dans tous les styles du Hip-Hop donc on a aussi beaucoup de RnB voir de Funk/Soul sur certains morceaux !

C’est une originalité certaine et un sacré pari pour un seul et même artiste !

Si vous aimez le Hip-Hop (sous toutes ses formes) cet album est fait pour vous !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Trois extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Black Flower », « Lost In My Thoughts » et « Out Of My Hands ».