Eau et rivières de Bretagne vous fait vivre “le temps des libellules”

Un programme de découverte des odonates – libellules et demoiselles – à suivre sur internet

Tous les ans l’association Eau & Rivières de Bretagne organise une campagne régionale autour de la biodiversité – « le temps de… » – consacrée à une espèce ou un groupe d’espèces. Après « le temps du saumon », « le temps des batraciens », « le temps des oiseaux ». ..Cette année c’est « le temps des libellules » qui devait se traduire par des animations, des expositions, des films, des conférences, des ateliers…etc Comme le covid est passé par là, l’opération a dû être remaniée et est proposée « sans contact » pour tenir compte des contraintes sanitaires.

A suivre pendant les prochains mois :

Des vidéos de libellules

Une lettre « l’écho de la nature » qui est plutôt un cahier pour apprendre la nature en jouant à destinations des jeunes et moins jeunes et qui peut aussi servir aux enseignants pour l’école à distance car les enseignants vont devoir à la fois faire classe et envoyer des cours aux enfants confinés. Le numéro 1 est ici. Il paraitra tous les mercredis.

Un concours de bande-dessinée

Et tous les 15 jours un « JT Youtube » sur la nature avec les rubriques suivantes : présentation d’une espèce, comment observer la nature, un atelier « je fabrique mon outil pour découvrir la mare », bonnes et mauvaise nouvelles pour la nature…etc. Chaque JT se regarde à l’unité mais la série a été pensée comme un Mooc (cours ouvert pour tous en ligne) pour ceux qui suivront le cursus en entier.

A venir : la création d’une exposition, d’un livret pédagogique…etc

Des prédateurs redoutables et ravissants

Les libellules et les demoiselles font partie de l’ordre des odonates. Elles surprennent par leurs couleurs (du bleu vif au jaune tigré en passant par le rouge) et certaines par leur vitesse. Prédateurs redoutables, elles vivent non loin des eaux dormantes ou calmes où elles se reproduisent. La raréfaction des zones humides a donc un impact sur leurs populations, variable selon les espèces.

Pour en savoir plus sur ces insectes, vous pouvez aussi réécouter cette émission.