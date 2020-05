Une douce claque avec le nouvel album de The Strokes !

Aujourd’hui on parle d’un groupe qu’on ne présente plus mais qui continue de nous surprendre par sa créativité débordante ainsi que par sa constance ; on parle de The Strokes !

Mythique groupe de Rock originaire d’Amérique créé en 1998, c’est dès les années 2000 qu’il se fait remarquer comme le renouveau du rock garage et du post-punk. Pointés du doigt à l’époque comme les dignes successeurs des groupes Velvet Undeground ou Television, The Strokes ont toujours revendiqués ces derniers comme une de leur source d’inspiration.

Ainsi à l’heure actuelle, The Strokes nous livre un nouvel album intitulé « The New Abnormal », il est sorti le 10 avril chez Sony Music.

Le style musical du groupe s’est beaucoup développé au fil de leur expansion.

Ils sont partis d’un renouveau du rock misant beaucoup sur le schéma classique des années 2000, soit, un gros lead vocal de Julian Casablancas et des pont musicaux aux rythmiques millimétrées ; souvent avec très peu de traitement des instruments au mix.

Ce sera ensuite en 2011 avec l’EP « Angles » que le groupe se dirigera vers des sonorités davantage électros en mixant rock et pop expérimentale. C’est d’ailleurs la façon de faire que l’on retrouve dans cet album ; album en préparation depuis 2016 lors de la sortie de l’EP « Future Present Past ».

The Strokes frappe une nouvelle fois très fort dans cet album de 9 titres qui se consomme avec une douceur sans pareille.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Bad Decisions » et « Ode To The Mets ».