L’art en commun à l’Ecole des filles du Huelgoat

Pendant son confinement au Huelgoat, Françoise Livinec a continué à échanger avec les clients de ses galeries et les visiteurs de l’Ecole des filles. Certains partageaient leur bonheur d’avoir enfin le temps de contempler et de mettre en valeur les œuvres achetées à l’espace d’art. C’est ainsi qu’est née la lettre d’information quotidienne “L’art en commun” dans laquelle la galeriste est revenue sur les artistes exposés ces dernières années au Huelgoat, depuis plus de 10 ans !

L’art en commun de Bretagne(s)

Et puisqu’elle était en Bretagne, Françoise Livinec est aussi revenue sur la création artistique contemporaine régionale ou inspirée par la région (notamment aux artistes asiatiques). Elle a conçu de ses réflexions l’exposition qu’on peut découvrir jusqu’au 4 juillet 2020 à l’Ecole des filles : “Bretagne(s). L’Art en commun”. On y comprendra l’universalité de l’émotion artistique et la diversité des regards sur les paysages bretons.

L’été des 13 dimanches en déconfinement

Quant à l’été des 13 dimanches, il s’adapte aux mesures sanitaires. Si les conférences en public ne sont pas pour l’instant envisageables, l’opération prend une forme nouvelle. Dans la continuité de l’exposition en cours à l’Ecole des filles et dans l’attente de celle de l’été à découvrir dès le samedi 4 juillet 2020, on peut écouter Christian Doumet et “les Chimères, licornes et dragons”, performance dans laquelle l’auteur introduit avec brio et exigence l’œuvre de Victor Segalen.

• en vidéo : en cliquant ici

• et en podcast audio : en cliquant ici

Retrouvez les dernières publications de Christian Doumet chez les éditeurs Arléa et Fata Morgana.

L’Ecole des filles vous attend :