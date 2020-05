L’association Ty lien ouvre une recyclerie à Châteaulin

Créer du lien. C’est l’objectif premier de l’association Ty lien qui est née d’un projet de tiers-lieu des étudiants en BTS DATR (Développement et animation des territoires ruraux) du lycée de l’Aulne. Depuis, l’association a mené plusieurs opérations : elle a transformé de vieux réfrigérateurs en bibliothèques ouvertes où on peut puiser ou déposer des livres librement. Elle a créé des jardins partagés pour les habitats sociaux de Châteaulin. Plus récemment, elle a installé une boîte à dons où les objets s’échangent à volonté.

La création de la recyclerie s’inscrit dans la ligne droite de ce cheminement. Elle aurait dû ouvrir fin avril mais l’épidémie de coronavirus s’en est mêlée et l’accueil physique des acheteurs est différé à juin. En attendant, on peut acheter via la boutique en ligne certains des objets disponibles dans sa recyclerie à retirer au 39 rue de la Gare à Châteaulin sur rendez-vous.

Ateliers pour se rencontrer

Les objets qui vous sont proposés ont été nettoyés et/ou réparés et/ou valorisés. Il s’agit donc de prolonger la durée de vie des produits, promouvoir l’économie circulaire et la réduction des déchets. Mais par l’organisation à venir d’ateliers, de réparation avec l’aide du “répar’acteur” Steph répare et création, ou encore de cuisine, de couture, de réduction des déchets… la recyclerie de Ty lien favorise aussi l’échange et le lien social. L’association est d’ailleurs passée d’une dizaine de bénévoles à une soixantaine qui permettront à la recyclerie d’ouvrir quatre après-midi par semaine. Elle travaille par ailleurs en partenariat avec le Secours populaire de Châteaulin et d’autres recycleries du Finistère.

Les besoins de Ty lien

Ty lien ne reçoit aucun soutien financier et doit payer le loyer de son local.

Vous pouvez donc l’aider :

On peut aussi bien sûr déposer les objets dont on souhaite se séparer ou commander via la boutique en ligne.

Les collectivités des environs sont sollicitées pour mettre à disposition en déchetterie une benne de collecte destinée à la recyclerie.