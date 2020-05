Sans concert, le Run ar Puns avance quand même

L’équipe du Run ne sait pour l’instant quand les concerts pourront reprendre. Cela n’empêche pas de se projeter et d’imaginer la suite des aventures. A terme le Run travaille sur l’ouverture d’un restaurant. Antoine de Bruyn, coordinateur de Rapass nous dévoile ce qui se trame à Run.

Quid des concerts ?

Le déconfinement n’est pas tout à fait toujours acté du côté du Run, puisque le lieu n’a repris en intégralité ses activités. Les derniers mois ont été marqué sous le signe du télé-travail tout en gardant le contact. L’équipe du Run a choisi de payer les artistes qui devaient venir sur cette période… sans utiliser pour autant le chômage partiel, preuve que l’équipe de Rapass étaient active et sur le pont. Quels enjeux pour l’avenir du lieu? A court ou moyen terme, à priori pas de problème sauf si l’interdiction d’ouverture des lieux publics est maintenu. Les annonces prévues ce jeudi devraient permettre de lever quelques doutes. Mais comment faire vivre un lieu de concert sans concert, c’est tout le paradoxe actuel des salles de musiques actuelles en France.

Le projet de restaurant éco-solidaire

Le Run maintient le lien grâce à des newsletters mais en souterrain, l’association travaille sur des sujets de fond. Le projet du hameau mobilise les énergies dans ces temps difficiles et plus particulièrement sur le projet d’éco-restaurant. De quoi envisager le lieu sous une lumière qui fera du Run un endroit totalement atypique et original. Pour celui qui connaît le Run ar Puns, cela n’a rien de surprenant. L’équipe élabore ce projet d’éco-restaurant en partenariat avec l’université des sciences et pratiques gastronomiques. A quoi doit ressembler ce restaurant et à quel cahier des charges doit-il répondre ? C’est toute la réflexion du moment.