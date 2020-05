Sopico de retour avec “Ëpisode 0”, un réel voyage auditif !

On parle aujourd’hui d’un rappeur français originaire de Paris et collaborateur de la 75e Session : Sopico.

En effet, c’est un collègue de Népal et rappeur du 18ème qui a fait ses débuts avec du rap technique pur et dur. Un kickeur de la première heure qui s’est ensuite épanoui pour proposer une musique plus expérimentale, un rap créatif avec un univers particulier (comme beaucoup de rappeurs de sa génération et de la même école).

Sopico a toujours revendiqué le rap comme de la chanson. Il a su exploiter ses capacités de musicien et plus particulièrement de très bon guitariste pour créer une musique propre à sa vision autour du rap évidemment ; son style de prédilection qu’il affectionne énormément.

Ainsi, c’est le 30 avril qu’est sorti « Ëpisode 0 » un EP chez Spookland.

Plus ambiant que jamais et peut-être encore plus poussé dans l’affirmation d’un rap « à part » que son première album ; Sopico propose ici 6 titres dont une interlude avec, évidemment, une guitare omniprésente. Il revient en effet avec son fidèle instrument de prédilection, de manière classique mais également en travaillant le son de sa guitare de plusieurs manières différentes pour exploiter tout son potentiel.

Ici, Sopico ne vise plus la performance, il passe d’un rappeur presque underground à un rappeur/artiste à part entière. Il nous raconte une histoire, la sienne, en nous invitant au voyage par sa musique et au rythme de sa plume sincère et profonde.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Atterrir » et « Thème ».