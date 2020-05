Avec “Home”, MOJA s’impose un peu plus comme un incontournable de la scène reggae hexagonale.

Direction Nantes aujourd’hui dans Sonar, avec le groupe MOJA, qui a sorti un nouvel EP « Home » le 15 mai dernier.

MOJA a vu le jour en 2013, dans la cité des ducs.

Après un premier EP prometteur « Back to roots » en 2016, c’est le premier album « One », en 2018 qui révèle définitivement le groupe sur la scène reggae française.

MOJA puise son inspiration dans le reggae/roots jamaïcain, mais aussi dans des sonorités « world », que la voix soul et spirituelle de la chanteuse Mamatya vient systématiquement magnifier.

La dimension sombre et profonde du dub est aussi présente dans de nombreuses compositions.

« Home » est par ailleurs le fruit de plusieurs collaborations, notamment avec le compositeur/beatmaker Tamal, et avec le chanteur/compositeur britannique Flox, qui a participé à l’écriture des textes de l’EP.

Notons aussi la présence du violoniste indien Sukhdev Prasad Mishra sur le morceau « Tightrope walker ».

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Trois extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Tightrope walker », « Ode to the moon » et « Home ».