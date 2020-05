Des Polars et des Notes #68 : Frontières troubles…

En mai ne fait pas tout à fait ce qu’il te plaît. Certes le confinement est partiellement levé, mais reste cette distance de cent kilomètres à vol d’oiseau, autour du domicile, à ne pas dépasser. On ne peut pas dire que la liberté de circuler est totalement revenue. Ne parlons pas des frontières, largement inaccessibles pour beaucoup d’entre nous…

Les frontières, voilà un thème tout trouvé pour ce nouveau numéro de Des Polars et des Notes qui nous permettra d’entendre un auteur suisse et un duo auteur/autrice, vivant en Allemagne, nous parler de leurs romans qui franchissent allègrement toutes les frontières et en explorent toutes les subtilités.

Retour du coin de l’édition, avec une maison un peu particulière, et un petit mot sur un très grand roman qui bouleverse les codes tout en les observant à la lettre…

Pour la musique, du funk, du blues, du jazz, que du bonheur !

Bonne écoute !

Sommaire :

Livre

SEPTEMBER SEPTEMBER – Shelby Foote – Éditions Gallimard – collection La Noire.

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jane Fillion

Traduction révisée par Marie-Caroline Aubert : un très grand roman noir, fort, important, rebattant les cartes des classiques du genre sur la ségrégation dans le sud des États-Unis. Un enfant noir kidnappé par des pieds nickelés blancs dans une atmosphère d’émeute raciale…

Interviews

Florian Eglin, auteur suisse, nous emmène en Corse avec REPRÉSAILLES, paru aux éditions La Baconnière. Une famille genevoise, en vacances, poursuivie par le mal personnifié, un conte féroce vraiment pas pour les enfants.

Éric Todenne, ou plutôt le duo Éric Damien et Teresa Todenhoefer, réuni sous ce pseudonyme, nous parlent de TERRES BRÛLÉES, paru aux éditions Viviane Hamy dans la collection Chemins Nocturnes. Un village sur la frontière franco-allemande et l’histoire tragique de quelques-uns de ses habitants au cours du siècle dernier.

Le coin de l’édition : une maison pas comme les autres puisqu’il s’agit d’une association. Les éditions de L’Apprentie permettent à des étudiant.e.s de faire connaissance avec le monde de l’édition. Lucille, sa chargée de communication nous fait découvrir ce projet, dont la nouvelle collection « polar » vient de voir le jour.

La Zik

Ella Fitzgerald : Undecided

Lucky Peterson : Kissin’ On My Lips

Sara Vaughan : All Too Soon

Chuck Berry : School Days