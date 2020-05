La techno du duo berlinois Booka Shade n’a pas pris une ride sur leur nouvel album “Dear futur self”.

Sonar fait un tour dans le milieu de la techno berlinoise aujourd’hui, avec le duo allemand Booka Shade, qui a sorti un nouvel album « Dear futur self » le 8 mai, sur leur label Blaufield Music.

Booka Shade évolue dans le milieu techno-house berlinois depuis les années 90.

Le duo est formé de Walter Merziger au clavier, et d’Arno Kammermeier à la batterie.

Producteurs, Dj’s et musiciens, les deux amis d’enfance ont traversés les époques depuis leur premier album en 1992, sorti sous leur ancien nom de groupe « Planète Claire ».

Entre production, compositions et aussi beaucoup de travail dans la publicité, le duo créé finalement Booka Shade en 2004, ainsi que le label « Get Physical » avec leurs amis M.A.N.D.Y et DJ T.

C’est d’ailleurs avec M.A.N.D.Y qu’ils ont composés leur morceau le plus connu à ce jour, « Body Language », sorti en 2005.

« Dear futur self » est un album de 13 titres qui oscillent entre des ambiances planantes, envoûtantes, angoissantes, et chaleureuses.

On y retrouver plusieurs collaborations, notamment avec le chanteur sud-africain Lazarusman sur le superbe titre éponyme «Dear futur self », mais aussi avec la chanteuse berlinoise Joplyn sur « Polar lights ».

Un album à écouter de toute urgence pour les amoureux de musique électronique !

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Trois extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Dear futur self », « Polar lights » et « Perfect in a way ».