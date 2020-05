La musique et la culture afro-américaine sont à l’honneur sur “Black Atlantica edits” de Daniel Haaksman.

Après Booka Shade hier, Sonar reste à Berlin aujourd’hui puisque le DJ et producteur allemand Daniel Haaksman a sorti un nouvel album « Black Atlantica edits » sur le label anglais BBE Music.

« Black Atlantica edits » est un album de remixes, sur lequel le producteur allemand revisite dix titres venus d’Amérique du Nord, du Sud, et d’Afrique.

On retrouve naturellement de nombreux artistes et groupes qui ont marqués l’histoire de leur pays, ou de leur genre musical comme le groupe sud-africain Soul Brothers et leur titre « Akabongi », le chanteur brésilien Pinduca et son morceau « Vamos a farrear », mais aussi le camerounais Francis Bebey, l’afro-péruvienne Victoria Santa Cruz, ou encore Super Mama Jambo, un groupe de Guinée-bissau que l’on retrouve avec le titre « Dissan Na M’bera ».

C’est donc un véritable voyage d’exploration de la culture afro-américaine que l’on entreprend à l’écoute de ce très bon album « Black Atlantica Edits », en plus des très belles découvertes qu’il nous offre.

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Akabongi » et « Vamos a farrear ».