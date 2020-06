Devenir maire au temps du coronavirus

A Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h, la liste de Pascal Prigent a largement dominé le premier tour de l’élection municipale avec 65,08 % des suffrages obtenus ce 15 mars 2020. Tout aurait dû ensuite s’enchaîner comme sur des roulettes… sauf que, le covid 19 a pris de l’ampleur et le confinement total a paralysé toute la vie publique y compris politique. Les équipes municipales en place ont dû prolonger leur mandat et les nouveaux élus ronger leur frein. “On est passé du tourbillon des élections à …rien, ça aussi c’était étrange” précise le désormais nouveau maire.

Déjà premier adjoint du maire sortant, Roger Mellouët, Pascal Prigent avait déjà un pied ferme dans la gestion de la commune du Finistère. La passation/transition n’en a été que plus facile aussi. Cependant, l’épisode de l’épidémie, par son côté inédit, a contraint tous les élus à improviser et parfois à naviguer à vue au gré des directives nationales. A Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h comme ailleurs, les services municipaux ont été concentrés sur les priorités de continuité des services publics : station d’épuration des eaux, ramassage des déchets, accueil téléphonique des administrés, action sociale, accueil des enfants de personnels soignants et psycho-sociaux (peu nombreux), entretien a minima des espaces verts…

Il a fallu faire quelques investissements et achats liés à la prévention de l’épidémie : machines à laver et sèche-linge supplémentaires, lavabos supplémentaires pour l’école, masques de protection en tissu à distribuer à la population…

Les projets et défis des nouveaux élus de Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h

Le conseil municipal élu le 15 mars 2020 n’a finalement installé le nouveau maire que le 25 mai dernier, à l’espace François Mitterrand, salle suffisamment grande pour permettre d’accueillir les nouveaux élus, leurs prédécesseurs et le public en respectant la distanciation physique de rigueur. Les commissions municipales seront installées le 4 juin 2020.

Le dé-confinement est en cours. La médiathèque est ouverte au public (avec 10 personnes à l’intérieur maximum), les déchetteries fonctionnent de nouveau normalement, l’accueil petite enfance reprend progressivement même si le centre de loisirs de l’été devra limiter le nombre d’enfants accueillis.

Pour la suite, il faudra terminer l’élaboration du premier budget du mandat (et son vote). Un premier projet de l’équipe élue commencera dès ce mois de juin : l’achat de l’ancienne gare SNCF puis l’étude pour la transformer en halles de marché. Un autre gros projet du mandat doit être lancé dès fin 2020 : la nouvelle salle omnisports (phase étude). Quant aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, impossible de prévoir leur impact pour une commune moyenne comme Pont-de-buis-lès-Quimerc’h.