Jäde fait sensation avec “Première fois”, le RnB est toujours là !

On parle aujourd’hui d’une artiste Lyonnaise de plus en plus sur le devant de la scène, armée de son RnB ambiant, on parle de Jäde !

Avec sa voix relativement douce, l’artiste vise la musicalité en priorité avec des topslines aiguisées sur des instrumentales RnB oui, mais aussi pop voir trap ! Plus particulièrement d’ailleurs dans le projet qu’elle vient de sortir, « Première fois », un EP de 7 titres dispo depuis le 15 mai sur les plateformes ; et ça chez Sony Music !

Si le RnB français regagne en côte de plus en plus ces dernières années et bien Jäde s’inscrit totalement dans ce mouvement et donc en plein dans l’air du temps ! Se décrivant elle même et sa musique comme éclectique, on trouve en effet deux facettes (au moins) bien distinctes dans ce projet !

A jongler entre RnB et Trap les textes ressortent en toute logique beaucoup et sont souvent remplis de charme, de séduction mais aussi d’humour ; la plupart du temps au profit de storytellings.

Jäde à tout pour plaire dans cette période de renouveau du RnB français, peut-être jusqu’à s’affirmer comme l’une des références à l’avenir, qui sait ?

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « -12°C » et « Longtemps ».