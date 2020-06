Glitterbeat réédite l’unique album “The pace setters” du groupe ghanéen Edikanfo, pour notre plus grand plaisir.

Aujourd’hui on parle d’un album mythique, et d’un groupe à l’histoire aussi éphémère que particulière avec l’album « The Pace Setters » du groupe ghanéen Edikanfo, qui vient d’être rééditer le 8 mai dernier par le label Glitterbeat, presque quarante ans après sa sorti initial en 1981.

Au début des années 80, l’Afrique de l’Ouest vibre au son de l’afrobeat nigérian, qui connaît son âge d’or, succédant à l’âge d’or du highlife ghanéen.

Dans ce contexte, la scène musicale ghanéenne reste aussi bouillonnante que talentueuse, notamment dans la capitale, Accra, où huit musiciens montent ensemble le groupe Edikanfo, créant ainsi un mélange original entre le highlife et l’afro-funk.

Cet album « The Pace Setters », sort en 1981 et connaît rapidement un franc succès international, qu’il doit autant au talent des musiciens qu’à la renommée de son producteur Brian Eno, le célèbre producteur anglais faisant partie des personnes les plus influentes de la musique des années 70/80.

Pour le groupe, ce départ à tout du début d’une belle histoire mais cet album est toujours à ce jour leur premier… et leur dernier disque.

En effet lors de cette année 1981, le 31 décembre, un coup d’état à lieu au Ghana entraînant des restrictions et des couvres feux. Se retrouver et jouer de la musique au Ghana devient donc impossible et les membres du groupe émigrent alors dans des pays différents, laissant comme seul œuvre ce superbe album « The Pace setters ».

Quarante ans plus tard, Glitterbeat a eu la bonne idée de le remettre sur le devant de la scène et une tournée devrait même bientôt avoir lieu avec les musiciens encore vivants d’Edikanfo.

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Something Lefeh-oh » et « Blinking Eyes ».