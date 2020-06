L’Empire romain et ses vestiges en Bretagne

La société archéologique du Finistère met à l’honneur le patrimoine d’origine romaine en Bretagne (ou en Armorique si vous préférez !). L’Empire Romain a laissé de nombreuses traces et celle-ci sont observables un peu partout sur le territoire breton. Une émission où Yves Coativy, professeur à l’Université de Bretagne Occidentale et Président de la société archéologique du Finistère, contextualise et nous apprend à comprendre les différents témoignages visibles dans notre paysage.