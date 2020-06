Des idées d’activités en famille dans le Finistère en juin 2020 avec Récréatiloups

Réouverture des sites et musées pour toute la famille

Tout d’abord, le Domaine de Menez Meur à Hanvec accueille à nouveau le public depuis le 22 mai 2020. On pourra notamment faire la connaissance des petits qui sont nés pendant le confinement et de trois jeunes louves, nouvellement arrivées dans le parc. Port du masque dès 10 ans.

Autre réouverture imminente, c’est celle d’Haliotika la Cité de la pêche, au Guilvinec, à compter du 8 juin 2020. La cité a partiellement rénové sa scénographie.

A Plouguerneau, Légende de trains (maquette géante et animée) est également ouverte depuis le 27 mai 2020. L’entrée est offerte jusqu’au 30 juin 2020. Une urne sera toutefois à votre disposition si vous souhaitez faire un don.

A Trégarvan, le Musée de l’école rurale accueillera le public a partir de ce dimanche 7 juin 2020 avec sa nouvelle exposition consacrée à l’alimentation à l’école. Pour la réouverture, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans.

Les parcs de loisirs en plein air et parcs d’attraction reprennent du service

A Elliant, à seulement quelques minutes de Quimper, ce mercredi 3 juin 2020 est le jour J pour la réouverture du parc d’attractions Odet loisirs !

A Pont-Aven, l’Aven Parc vous attend dès le samedi 6 juin 2020.

https://29.recreatiloups.com/l-aven-parc-pont-aven/

Et puis, on l’attend tous, c’est l’ouverture de la Récré des 3 Curés à Milizac le 6 juin 2020 ! La grande nouveauté de la saison c’est Vertika, un roller coaster vertigineux avec une descente à plus de 27 mètres !

Une opération de soutien aux acteurs touristiques bretons

Lancée par Récréatiloups, l’opération #soutienautourismeenBretagne invite les familles à créer une mise en scène depuis leur domicile, dans leur maison ou jardin, pour représenter un lieu touristique qu’elle affectionnent particulièrement.

Contact : contact@recreatiloups.com

Toujours sur le blog Récréatiloups, retrouvez 10 initiatives sympas pour voyager et faire le tour du monde depuis votre salon.