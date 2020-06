Les deux visages d’AWOLNATION dans “Angel Miners & The Lightning Riders” !

On va parler d’un très gros groupe de rock-électronique américain ayant émergé assez récemment et d’une manière exponentielle puisque formé en 2009 ; c’est AWOLNATION qui est aujourd’hui à l’honneur dans Sonar !

AWOLNATION c’est en fait le projet pseudo « solo » de Aaron Bruno qui était auparavant membre des groupes « Under the Influence of Giants » et « Hometown Hero ».

Depuis, un premier maxi en 2010 et l’immense titre « SAIL » que vous connaissez probablement ; c’est le 24 avril qu’est sorti un nouvel album « Angel Miners & The Lightning Riders » chez Better Noise Music.

Hybride du rock, de l’electro et de la pop, AWOLNATION expérimente et n’en est plus à son coup d’essai avec cet album.

C’est un album qui est habité de ruptures, de deux ambiances distinctes dans la plus part des morceaux créant un paradoxe, une double facette ou encore une dualité évidente : d’un côté « Angel Miners » qui est assez doux mais qui se laisse abattre et de l’autre « Lightning Riders » qui déborde d’énergie et prend les devants !

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Slam (Angel Miners) » et « Half Italian ».