Écrire avec le cœur, comme Kemmler dans l’album évolutif “Gris” !

On part au soleil de Marseille aujourd’hui et on parle d’un rappeur originaire de la cité phocéenne depuis la racine : Kemmler !

Sensibilisé au rap par un atelier d’écriture au collège à 14 ans, il était au départ plutôt réticent vis à vis de l’exercice.

Il saute finalement le pas et tombe addict de l’écriture : là où le rap avait déjà une place importante, il est devenu essentiel pour Kemmler.

Un projet né donc de cette passion, construit sur un flow efficace aux schémas de rimes à l’ancienne et surtout sur des textes minutieusement travaillés. Kemmler relate son histoire et parvient à rejoindre les nôtres, c’est ce côté vrai et émotionnel qui fait une grande partie de la force de sa musique.

Ainsi, c’est le 21 mai que sort la première partie (sur trois) de son album évolutif intitulé « Gris », chez Island Def Jam !

Si vous mettez un point d’honneur à la qualité du texte dans la musique, Kemmler risque de vous séduire, on vous laisse le découvrir !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Absolution » et « Dis-moi tout ».