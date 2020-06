Brest à Pied et à Vélo : la mobilité active en Pays de Brest

L’association Brest à Pied et à Vélo, ou BaPaV existe depuis presque 20 ans. L’objet de l’association est d’encourager les déplacements actifs, notamment à pied et à vélo, favoriser l’intermodalité, lutter contre l’exclusion liée aux transports, prévenir la sédentarité, inciter à réduire l’usage de l’automobile et veiller au bon usage de l’argent public dans le domaine des transports et des déplacements à Brest, sa métropole et plus largement le pays de Brest. Emmanuelle Munoz, coordinatrice de l’association, nous explique les missions de BaPaV et les raisons du retour en grâce de la petite reine.

un levier qui permet d’accompagner les mutations urbaines et écologiques

Le projet de l’association BaPav consiste à promouvoir l’usage du vélo comme mode de transport économe, écologique ayant un impact positif sur la santé. L’objectif que s’est fixé l’association est de promouvoir les déplacements actifs dans l’agglomération brestoise et de viser un public le large possible. C’est pourquoi elle réalise des actions de sensibilisation, de communication et de promotion de l’usage du vélo auprès du grand public. Par ailleurs BaPaV reste l’interlocuteur privilégié de Brest métropole en ce qui concerne la consultation des habitants sur la politique cyclable.

L’autonomie ou la vélonomie ?

Depuis 2012, Bapav développe des ateliers vélo participatifs et solidaires. Les ateliers sont des lieux d’apprentissage pour permettre à chacun de devenir autonome (ou vélonome) dans sa pratique du vélo. Cet épanouissement dans la mécanique se veut coopératif et solidaire : chacun est invité à apprendre à d’autres comment entretenir ou réparer sa bicyclette. Les ateliers visent à créer des espaces de solidarité, de cohésion sociale et s’inscrivent dans le domaine de la préservation de l’environnement avec le ré-emploi de pièces usagées.