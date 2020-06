O.B.F nous dévoile l’étendue de son vaste univers avec “Signz”, un album plus que jamais dans l’ère du temps.

La culture dub et sound system est à l’honneur aujourd’hui dans Sonar avec le nouvel album « Signz » d’O.B.F (Original Bass Foundation) sorti le 29 mai sur leur label « Dubquake records ».

Les français d’O.B.F font indéniablement parti des sound systems références aujourd’hui en Europe, grâce à leur productivité monstrueuse, leurs compositions dévastatrices, et à la qualité de leur sound system avec lequel ils donnent des sessions pleines d’énergie depuis quasiment vingt ans maintenant.

« Signz » est un album conceptuel très éclectique, qui explore différents styles musicaux (digital, roots, rub a dub, stepper,…) et plusieurs univers, notamment grâce aux très nombreuses collaborations (Pupajim, Charlie P, Biga Ranx, Aza Lineage, et bien d’autres…) que l’on retrouve sur l’album. Tout au long de ces 22 titres, on se sent ainsi transporté dans plusieurs ambiances, plusieurs pays, et plusieurs histoires, guidées par des dubs et des voix venus de divers horizons.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Your Love (ft Shanti D) » et « Asian Dub ».