Le duo SLUMB en pleine harmonie dans “Reset” !

On parle aujourd’hui d’electronica et plus précisément du duo SLUMB qui sort peu à peu de l’ombre !

Une collaboration bordelaise et un premier projet commun qui vient de sortir le 29 mai dernier, un EP baptisé « Reset » chez Banzaï Lab et qui contient 4 titres !

Presque uniquement instrumental, c’est un projet qui reste néanmoins complet et qui propose un featuring avec Ed Tullet qui est un producteur-auteur-compositeur anglais.

Guidé par diverses émotions le projet est assez harmonieux, planant et suscite plusieurs sentiments lors de l’écoute !

C’est le morceau d’ouverture « Aurora » qui a servit de mise en bouche en tant que premier single et laissait alors transparaître l’ambiance du projet à venir.

Il y a côté très mystique et mystérieux qui nous a plu chez SLUMB et qui pourrait également vous séduire, alors tendez l’oreille !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « Reset » et « Over and Done ».