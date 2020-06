Hymne à l’amour au fil des balades photographiques 2020 de Daoulas et son abbaye

Lecture contemporaine d’un poème classique persan par Babak Kazemi

Dans les jardins de l’abbaye, sont exposées 27 photographies de Babak Kazemi, jeune Iranien né en 1983. Dans cette série « La fuite de Shirin et Farhad », il illustre un poème de la littérature persane classique « Shirin et Farhad » du poète Nezami Ganjavi (1175). Farhad, tailleur de pierre, et le roi Khosrow sont tous deux amoureux de la belle Shirin. Pour évincer son rival, le roi ordonne à Farhad, d’enlever une montagne. Farhad s’y attèle avec courage, porté par son amour pour Shirin.

Le poème sert de prétexte à Babak Kazemi pour évoquer les difficultés contemporaines des amoureux qui doivent s’exiler pour retrouver l’amour et la liberté.

Jusqu’au 1er novembre 2020

Couples en Brexit et amours adolescentes de Laura Panack

Dans les rues de Daoulas, on peut déambuler au fil de deux séries de la photographe britannique Laura Pannack

Séparation : 14 portraits qui traduisent les émois et les inquiétudes que vivent les couples binationaux suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union

européenne ; un Brexit qui leur fait craindre une séparation.

européenne ; un Brexit qui leur fait craindre une séparation. Young Love aborde les amours adolescentes, dont « le premier amour », celui que l’on n’oubliera jamais.

Jusqu’au 15 novembre 2020

​