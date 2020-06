L’atelier culturel de Landerneau déconfine le cinéma avec un “drive-in” le 12 juin 2020

Avant même la réouverture des cinémas le 22 juin 2020, on va pouvoir se faire une toile à Landerneau : un drive-in s’installera sur le parking Saint-Ernel qui peut accueillir jusqu’à 200 voitures. Sur l’écran géant, les automobilistes cinéphiles pourront voir un film tourné à Brest et qui leur rappellera le confinement : Le chant du loup d’Antonin Baudry est un thriller qui a pour cadre les sous-marins, avec un personnage pour qui le son est crucial puisqu’il est “oreille d’or” et peut identifier les autres embarcations et leurs moteurs juste en les écoutant.

Rendez-vous vendredi 12 juin 2020 à 22h30 sur le parking Saint-Ernel



Tarif : 5€/personne – Accès au site : 20h30

Possibilité de se restaurer sur place

Il est recommandé de venir à 2/3 personnes par véhicule pour le confort de la projection et de se munir de masques pour tout déplacement à l’extérieur (restauration, toilettes)…

La séance aura lieu même en cas de pluie.