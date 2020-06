Le dub stepper anglais a encore de beaux jours devant lui avec Alpha Steppa, et son nouvel album “Raise the Ark”.

Après OBF vendredi, Sonar reste dans l’univers du dub aujourd’hui avec « Raise the Ark », le nouvel album du producteur et compositeur anglais Alpha Steppa. Un album sorti le 29 mai sur le le label « Steppas records ».

Pour Alpha Steppa, le dub est véritablement une histoire de famille, car il est le fils de John Sprosen et le neveu de Christine Woodbrige qui sont tous les deux membre du duo Alpha et Omega. Un duo qui fait figure de poids lourd du dub stepper anglais depuis les années 90, et qui a lui aussi sorti un (superbe) album le 29 mai chez « Steppas records » (label dirigé par Alpha Steppa). Cette double sortie simultanée célébrant les dix ans du label.

Alpha Steppa enfile donc les casquettes de producteur pour les deux labels qu’il dirige (« Steppas records » et “Trigram”), et de compositeur pour ses projets personnels.

« Raise the Ark » est son quatrième album, et s’il reste ancré dans un style dub stepper qui lui est cher, il s’autorise toutefois quelques expériences nouvelles avec un titre aux sonorités un peu folk et un autre morceau qui flirte avec le hip-hop.

L’éclectisme et la richesse de ce nouvel album sont aussi à aller chercher dans les nombreuses collaborations qu’il contient. Le franco-nigérian Nai-Jah, l’irlandaise Eva Keyes et son compatriote Cian Finn, l’italien Block Mameli, le russe Tenor Youthman, l’ italiano-sénégalaise Sista Awah, le surinamien Ras Tiny, et le brestois Pupajim apportent ainsi tous leur patte et leur style à « Raise the Ark », un album à écouter sans modération !

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Omo Kibish » et « Dear friends ».