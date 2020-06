Hugues de Kerdrel court en presqu’île de Crozon pour IODYSSEUS

Hugues de Kerdrel court en solo son second trail : son programme sportif consiste à courir 25km de course à pied sur la Presqu’île de Crozon (Finistère). Son objectif : Aider, grâce à des dons, le programme IODYSSEUS afin de rechercher des planctons en haute mer pour créer une crème solaire moins dévastatrice sur les éco-systèmes.

Comme tout un chacun, Hugues rencontre et perçoit la pollution et ses effets néfastes partout dans le monde. Par cette action, Hugues de Kerdrel souhaiterait une participation plus massif sur l’implication de chacun sur les questions environnementales : “chacun d’entre nous peut facilement participer à la dépollution de notre océan pour protéger non seulement la planète et donc nous aussi”. Il organise un second Trail for the Ocean afin d’œuvrer dans ce sens, car se dépasser par le sport c’est aussi faire un geste positif pour la mer et pour nous.

A quoi va servir la collecte ?