Chouk Bwa & The Angstromers transcendent et fascinent sur le nouvel album “Vodou Ale”

Sonar fait escale dans les caraïbes et plus particulièrement à Haïti, d’où est originaire le groupe de Vaudou, Chouk Bwa, qui s’est récemment associé aux duo de producteur électro belge, The Angstromers, sur l’album « Vodou Ale », sorti le 22 mai dernier chez Bongo Joe.

Chouk bwa est un groupe de « mizik rasin » (« musique racine »), un genre créé dans les années 70 à Haïti, qui mélange les musiques traditionnelles vaudou et « rara » à des genres plus actuelles (reggae, funk, rock,…).

Le style de musique vaudou est directement issu de la religion et du culte vaudou, très présent à Haïti. La musique est indissociable de la culture vaudou, chaque cérémonie, rite, ou fête étant évidemment accompagnée de chants, de rythmes traditionnels, et de danses.

Dans ce nouvel album « Vodou Ale », Chouk Bwa explore de nouvelles possibilités avec le duo bruxellois The Angstromers, qui ajoute aux tambours, percussions et chants du groupe haïtien une touche électronique vibrante (basse, échos, saturations,…) qui accentue encore plus le caractère transcendant, énergique, hypnotique de cet album enregistré lors de véritable sessions live pleines de puissance.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Move Tan » et « Sali Lento ».