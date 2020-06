Marie cultive les plantes vivaces

Les plantes vivaces ne constituent pas une catégorie scientifique. Les jardiniers utilisent ce terme pour désigner des plantes pérennes qui se maintiennent en place au jardin plusieurs années. Certaines se préservent simplement sous terre en hiver (racines, bulbes, rhizomes) mais d’autres restent visibles et conservent leur feuillage toute l’année. Ce sont aussi des plantes résistantes au gel ou à la sécheresse, en tout cas celles qui sont endémiques en Bretagne (les plantes d’origine tropicales doivent quant à elles être mises à l’abri en hiver). Bref, les vivaces offrent de nombreux avantages.

Elles sont aussi très nombreuses et offrent l’embarras du choix en fonction des exigences et contraintes de son jardin. Marie vous en recommande certaines et vous explique comment les planter et comment les entretenir ensuite.