Les pirates écossais d’Alestorm naviguent toutes voiles dehors avec “Curse of the crystal coconut”

Sonar navigue aujourd’hui sur des eaux tumultueuses en compagnie d’Alestorm, une joyeuse bande de pirates écossais, qui ont sorti leur nouvel album « Curse of the Crystal coconut » le 29 mai sur le label Napalm records.

Alestorm (qu’on peut traduire littéralement par « tempête de bière ») est un groupe de « pirate métal » ou « folk métal » écossais qui a fait ses débuts en 2004. Après un premier album en 2008 (« Captain Morgan’s revenge »), quatre autres paraissent en 2009, 2011, 2014 et 2017, jusqu’à ce sixième album « Curse of the crystal coconut » sorti il y a deux semaines.

Alestorm a basé sa réputation sur ses shows lives complètement déjantés, tout comme le sont souvent les paroles de leurs chansons. Les textes, les sonorités et l’univers visuel du groupe tournent en effet quasiment toujours entre piraterie, fête, et alcool, le tout avec un second voir troisième degré souvent limite mais toujours assumé.

Et si leurs détracteurs reprochent souvent au groupe de surfer sur la même recette depuis leur début, Alestorm répond souvent avec ironie (et vulgarité) en assumant totalement de s’amuser dans l’univers de pirate complètement absurde qu’ils ont créé.

Cliquez sur le lien audio ci-dessus pour réécouter l’émission.

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Fannybaws » et « Treasure Chest Party Quest ».