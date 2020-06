France bénévolat mutualise les bénévoles pour les associations

France bénévolat est un réseau d’associations locales qui se sont créées progressivement partout en France. A Quimper, c’était dans les années 1990 ; le “centre du volontariat” recevait alors surtout des retraités et principalement pour des associations du secteur social comme le Secours populaire ou le Secours catholique. Ces associations ont toujours recours à France bénévolat Quimper Cornouaille mais les volontaires se sont diversifiés ; des jeunes et des actifs sont de plus en plus nombreux et une cinquantaine d’associations artistiques, sportives, environnementales peuvent aussi leur proposer des missions.

Une grande souplesse pour adapter disponibilités des bénévoles et besoins des associations

Un(e) volontaire peut se positionner sur une mission à temps partiel, avec un(e) autre volontaire en complément. S’il ou elle dispose de beaucoup de disponibilités, le ou la bénévole peut cumuler deux missions, y compris dans des associations différentes. Chacun(e) peut tester aussi la mission proposée par France bénévolat.

L’association elle-même recrute toujours des personnes qui peuvent accueillir les bénévoles à la maison des associations Pierre-Waldeck Rousseau de Quimper.

France Bénévolat Quimper Cornouaille

Maison Walkeck Rousseau / Bureau 9

1 allée Monseigneur Jean René Calloch à Quimper

Accueil et Orientation des bénévoles

Lundi au Vendredi par téléphone 07 49 42 49 97 ou par mail fb.quimper@francebenevolat.org