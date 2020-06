Jumo, le vent de fraîcheur de l’Électro-Pop FR !

On parle aujourd’hui d’un nouveau visage de la scène électro-pop française : Jumo.

Jumo ou Clément de son vrai prénom, est originaire d’Angers et a commencé la musique par la batterie à l’âge de 10 ans et n’a depuis jamais lâché.

C’est en 2016 lors de la sortie de son premier EP « Nomade » qu’il se fait repérer comme une nouvelle pépite en vue dans l’horizon électro-pop.

Ce graphiste de formation s’est intéressé à la production dans la musique pour explorer et étendre sa palette de capacités. Le beatmaking étant pour lui une source de création plus vaste et moins limitée qu’avec une batterie seule.

C’est le 5 juin 2020 qu’est sorti son nouvel album de 15 titres « Et le vent ? », chez Nowadays Records.

Au-delà des divergences de style et des invités, Jumo reste un producteur, donc il nous propose un bon nombre d’instrumentales dont les styles varient d’une ambiance douce et planante à des boucles entêtante de plus dansantes.

« Et le vent ? » est un projet qui s’impose comme un courant d’air de fraîcheur de musique actuelle et au sein du quel vous serez susceptible de trouver l’ambiance qui vous convient !

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Trois extraits du projet sont déjà dans la playlist Radio Evasion : « Une belle personne », « Première vie » et « Tout ira bien ».