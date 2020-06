Sheer K revient avec un nouvel album !

Le groupe Sheer K est l’un des groupes références de la scène électro/down tempo française, offrant un musique teintée de Trip-hop, de Soul Music, de Jungle et de Rock. Florent, bassiste du groupe nous présente cet opus du retour.

En presque 20 ans d’existence, le groupe s’est imposé comme l’une des références française en matière de Trip-Hop (façon Massive Attack). A ses débuts le groupe a remporté plusieurs tremplins musicaux et concours tels que le Prix de la création artistique Sacem et le Prix du meilleur Premier Album en 2004. Sheer K, c’est aussi un groupe de scène. Repéré par des festivals tels que les Transmusicales de Rennes, les Vieilles Charrues ou encore le Printemps de Bourges, le groupe enchaîne les concerts partout en France et à l’étranger. De cette expérience naissent 2 albums (Élovation en 2004 et Via en 2008) et un album avec le pianiste de jazz Didier Squiban (Mesk! Sorti en 2012). Après quelques années pause, le groupe revient avec un nouvel album : “Life in colour”. L’album devait paraître initialement courant mai avec un beau concert au Run ar Puns. Crise du Covid oblige, le groupe a revu ses plans et propose son album en format numérique, le support physique sera disponible en vente par correspondance sur le site du groupe.