Ondubground continue de représenter fièrement le dub “french touch” avec leur nouvel album “Brothers”

Sonar fait un détour par Tours aujourd’hui, ville d’origine d’un duo qui pèse en France dans le milieu du dub et de la musique électronique depuis plus de quinze ans maintenant : Ondubground.

Le duo a sorti un nouvel album nommé « Brothers » le 18 mai dernier sur leur propre label « ODG Prod ».

Le nom de ce nouvel album, « Brothers », est une évidence puisque Ondubground est à la base un duo formé par deux frères, Simon et Paul Lafourcade, à ce jour plus connus sous les pseudos d’Olo et Art-X.

Après un premier EP sorti en 2004, ils créent leur propre label « ODG Prod » (Original Dub Gathering Production) en 2005, un label qui fait figure de référence aujourd’hui en France dans le milieu du dub.

Depuis leurs début, Art X et Olo s’évertuent à mélanger le dub stepper de tradition anglaise à un dub « French touch » (comme ils aiment l’appeler) aux sonorités plus ethniques et électroniques. Cette marque de fabrique est identifiable sur beaucoup de projets musicaux sortant du label « ODG Prod » et est forcément, encore plus flagrante sur les albums composés par le duo.

Comme à leur habitude, les deux frères aiment collaborer avec d’autres artistes sur leurs projets, et « Brothers » ne fait pas exception puisque l’on retrouve pas moins de huit collaborations sur les douze titres qui le composent. Citons notamment le chanteur Bazil sur « Old Dutty sound », Miscellaneous et Adam Paris sur « Six Pints », Bisou sur le titre « Fuss » ou encore le chanteur parisien Twan Tee sur « Dem a Talk ».

Deux extraits de l’album sont déjà dans la playlist radio évasion : « Warda » et « Dem a Talk ».