A Keredern à Brest, une aide alimentaire d’urgence en circuit court lancée pendant le confinement

Quand le confinement a commencé, la Cnaf (Caisse nationale d’allocations familiales) a constaté que certains producteurs (agriculteurs, maraîchers, éleveurs) avaient perdu leurs débouchés dans la restauration traditionnelle, scolaire ou d’entreprise. Et parallèlement, la situation économique de bien des foyers risquait de s’aggraver en raison de la crise sanitaire et de l’arrêt de nombreuses activités, mais aussi de la fermeture de la restauration scolaire.

Distribution alimentaire d’urgence en produits frais et locaux

La Caisse a donc lancé l’idée de convertir une partie de son aide d’urgence aux plus démunis, généralement distribuée en chèque voire en argent liquide, en distribution alimentaire de produits frais et locaux. Chaque Caf étant indépendante, il s’agissait d’un dispositif modèle, expérimenté dans l’agglomération de Lille dès les premiers jours du confinement. Pour monter le dispositif, plusieurs réseaux ont été sollicités : deux réseaux paysans dont le Civam et le réseau citoyen des Amap (associations pour le maintien d’une agriculture paysanne).

L’expertise des habitants de Keredern sur les circuits courts d’alimentation

La Caf du Finistère a accepté de soutenir le dispositif à Keredern à Brest car il existait déjà dans ce quartier une structure, des personnes et des compétences, sur lesquelles appuyer l’aide d’urgence : le Cabas des champs. Ces citoyen(ne)s, qui se sont regroupé(e)s pour acheter ensemble toute l’année des produits à des paysan(ne)s du Finistère, se sont porté(e)s volontaires pour réaliser bénévolement les paniers de l’aide d’urgence. Par ailleurs, ce sont les producteurs et productrices du Cabas des champs qui ont accepté de fournir aussi l’aide alimentaire d’urgence (payée par la Caf). Ces colis seront distribués aux foyers en difficulté jusqu’en septembre 2020.

Comment étendre la démocratie alimentaire au-delà de l’aide d’urgence

Au-delà de l’aide alimentaire d’urgence, le Civam du Finistère souhaite avant tout promouvoir une véritable démocratie alimentaire : un accès le plus large possible aux produits alimentaires de qualité, qui relève du choix de chaque famille et ne soit pas simplement distribué. Les bénéficiaires des colis d’urgence pourraient ainsi être intégré(e)s progressivement au Cabas des champs et continuer à consommer légumes, fruits, viandes, produits laitiers frais et locaux, mais en les payant et en choisissant leurs achats.