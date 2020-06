DPN spécial : Le blues de la filière du livre, suite et fin ?

Second volet de notre série consacrée aux acteurs et actrices du livre, au cours duquel nous allons en apprendre davantage sur la création des livres numériques, mais aussi à propos du travail d’édition ou sur l’institution chargée d’accompagner ces professionnels et de développer la lecture dans notre pays.

La pandémie et la crise sanitaire qui a suivi ont laissé d’énormes déficits de revenus pour tous les acteurs de l’édition, toutefois, il était évident que la situation n’était guère brillante auparavant, et que, tôt ou tard, allaient se poser de grands problèmes qui, faute de réponses adaptés, risquaient déjà de compromettre gravement toute la filière : la précarité d’une grande partie des métiers, la surproduction délirante, ou encore les immenses déséquilibres entre les très grandes maisons d’édition, soutenues ou appartenant à de puissances financières, et de minuscules entreprises, quasi artisanales, ne publiant que quelques ouvrages par an, et pourtant soumises aux mêmes règlements. Autant de questions auxquelles nous allons tenter d’apporter des éléments de réponse dans cette émission.

Bonne écoute !

Au programme

Interviews

Melissa Luciani, créatrice de livres numériques depuis 2013. Le format numérique peine à s’imposer en France, alors qu’il gagne sans cesse des parts de marché en Amérique du nord. En cause, peut-être, le prix, les systèmes de protection qui empêchent de prêter ses propres ouvrages à des amis, le manque de promotion envers cette forme de publication, autant de sujets que nous allons aborder, tout comme la précarité de celles et ceux qui travaillent sur ces titres et bien d’autres choses…

Nadège Agullo, éditrice indépendante depuis 2015 dans la maison qui porte son nom, Agullo Éditions, qu’elle dirige, après avoir travaillé aux éditions Grasset, Stock, ou encore avoir cofondé Mirobole Éditions en 2011. Éditrice à succès également, avec des auteurs comme Frédéric Paulin et sa trilogie Benlazar, Valerio Varesi et son commissaire Soneri, ou Wojciech Chmielarz pour les enquêtes de l’inspecteur Jakub Mortka. Des livres que l’on reconnaît immédiatement grâce à leurs couvertures originales, inspirées par la solarisation, une technique inventée par Man Ray.

Vincent Monadé, président du Centre national du livre. Créé en 1946, le CNL a pour mission principale d’accompagner et de soutenir tous les acteurs de la chaîne du livre : auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires et organisateurs de manifestations littéraires. Autant dire que son rôle est crucial en cette période…

La Zik

Billie Holiday – Strange Fruit

Aretha Franklin – Don’t Play That Song

Martha Reeves & The Vandellas – Nowhere To Run

Tracy Chapman – Talkin’ Bout a Revolution