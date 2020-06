Le sans-fautes de Russ dans “SHAKE THE SNOW GLOBE (DELUXE)” !

On parle aujourd’hui d’un rappeur américain avec une certaine renommée mais appartenant tout de même à la nouvelle génération : Russ !

Russel Vitale de son vrai nom a commencé à écrire des textes à l’âge de 7 ans et c’était dores et déjà des textes voués au hip-hop.

A 14 ans, il commence la production, plus particulièrement le beatmaking et passe beaucoup de temps à faire de la musique et produire un bon nombre d’instrus avant de sortir un premier morceau à l’âge de 18 ans.

C’est donc un rappeur, compositeur et producteur américain, membre du groupe Diemon et connu notamment pour ses titres « What They Want » et « Losin Control ».

Russ est (et a toujours été) super actif et donc après de nombreuses mixtapes il proposa en toute logique des albums.

Aujourd’hui on parle de la réédition de son 4ème album « SHAKE THE SNOW GLOBE (DELUXE) » sorti le 19 mai chez Columbia Records.

Cette réédition propose 7 titres supplémentaire aux 14 déjà présents.

Il est également réputé pour sa plume aux delà de ses flows et ses topslines inspirant aujourd’hui beaucoup d’artistes comme, notamment, Rilès pour citer un rappeur de chez nous.

Russ confie que c’est probablement l’un de ses meilleurs albums, nous, on vous laisse vous faire votre avis sur cet excellent rappeur américain très talentueux.

Cliquez sur le lien ci-dessus pour réécouter l’émission si vous souhaitez en savoir plus.

Deux extraits du projet sont déjà dans la playlist radio évasion : « PATIENCE » et « PARANOID ».